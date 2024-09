Kenya : le compagnon et meurtrier de l’athlète Rebecca Cheptegei est mort de ses brûlures

L’ancien compagnon de l’athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, qui l’a tué en la brûlant vive après les Jeux olympiques de Paris 2024, est mort de ses brûlures lundi, annonce le Kenya Times.



Il a tué sa compagne, il est mort cinq jours plus tard. Dickson Ndiema, qui avait brûlé vive l’athlète ougandaise Rebecca Cheptegei (33 ans), est décédé lundi soir au Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) à Eldoret (ouest du Kenya), annonce le Kenya Times. Il avait été admis dans une unité de soins intensifs après avoir aspergé d’essence et mis le feu à sa compagne le 1er septembre dernier. Brûlée sur près de 80% du corps, Rebecca Cheptegei n’a pas survécu à ses graves blessures et s’est éteinte, jeudi dernier.



Brûlé sur 30% du corps

Touché par les flammes sur 30% du corps lors de son agression, Dickson Ndiema est mort. Selon un rapport de police, ce dernier s'était introduit dans la propriété de Rebecca Cheptegei, le 1er septembre vers 14 heures, alors qu'elle se trouvait à l'église avec ses enfants. La marathonienne vivait avec sa soeur et ses deux enfants dans cette maison située à Endebess, localité où elle s'entraînait située à 25 kilomètres de la frontière ougandaise.



A leur retour de l'église, il l'a arrosée d'essence et a mis le feu. Selon le père de Rebecca Cheptegei, l'attaque a pour origine un différend au sujet du terrain que sa fille avait acheté pour construire sa maison.



Rebecca Cheptegei avait disputé le marathon des Jeux olympiques de Paris 2024, le 11 août et avait pris la 44e place. Sa disparation a provoqué un émoi international et une vague d’indignation. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé qu’elle inaugurerait un lieu sportif en hommage à l’athlète.





Avec Rmc Sport