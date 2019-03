Khadim Ndiaye prend la défense d'Aliou Cissé: "je ne suis pas plus méritant que les joueurs convoqués"

Le portier sénégalais, Khadim Ndiaye a bien digéré son absence en équipe nationale. « Je ne suis pas plus méritant que les joueurs convoqués », a reconnu le sociétaire de Horoya Ac. Affirmant que les joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé ont bien leur place dans la tanière.



« Je suis pas plus méritant que les joueurs convoqués. Il y’a un sélectionneur national, qui a une liste de joueurs dans son programme. Il convoque ceux qui peuvent faire son affaire . Je ne vais pas entrer dans les choix d’un entraîneur. Avant Cissé , j’étais resté deux ans sans jouer avec l’équipe nationale .C’est Aliou Cissé qui est allé me chercher dans mon club , Horoya Ac, pour me tendre la perche.



Il m’avait même confie des responsabilités dans le groupe . Quoi qu'on puisse dire, même si je joue en Guinée, je suis un cadre de l’équipe nationale qu’on le veille ou non. Comme les Kara, Koulibaly , Cheikhou Kouyaté et c’est moi même qui les ai intégrés en sélection. Je suis compétitif et je continue le travail avec mon club », lâche le portier Sénégal dans une interview avec le quotidien Stades, repris par nos confrères de Wiwsport.