Khalifa Sall en appel : son conseiller politique charge les juges

«Le procès de Khalifa Sall a montré à la face du monde que notre justice pouvait obéir au doigt et à l’œil au pouvoir exécutif. Même les juges parmi les plus sérieux peuvent céder aux pressions du pouvoir. Cela est regrettable», déclare-t-il.



«Pour la Cour d’Appel, poursuit-il, je n’ai rien contre les magistrats de cette juridiction mais je dois à mon corps défendant rappeler que n’eut été le décret prolongeant l’âge de retraite de certains magistrats, les principaux responsables de cette juridiction seraient probablement aujourd’hui à la retraite».



Le conseiller politique de Khalifa Sall de lancer un appel à l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui, selon lui, «a le devoir de dénoncer cette justice sélective».



«Je voudrais ici et maintenant interpeller l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) qui a le devoir de dénoncer cette justice sélective. L’autre point est que tous les magistrats qui bénéficient du décret de prolongation doivent être récusés pour éviter certaines interprétations», conclut-ils.



La Cour d’Appel de Dakar va, confirmer ou infirmer la décision rendue parla Chambre correctionnel dans l’affaire dite de la caisse d’avance dans laquelle le maire de Dakar avait été condamné en première instance à 5 ans de prisons ferme.

Le jugement en appel du député-maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et Cie prévu le 5 juin ne rassure pas pour autant son conseiller politique. Selon Moussa Taye, il y a toujours «une pression du pouvoir» sur ce procès.