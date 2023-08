Khalifa Sall est-il exclu du F24 ?

La rumeur selon laquelle Khalifa Sall pourrait être débarqué de la plateforme F24 circule depuis quelques jours. Ses proches contactés par Les Echos, n’écartent pas que certains membres soient tentés de le faire, au regard de ce qui s’est passé avec Yewwi Askan Wi.



L’ex-maire de Dakar peut être rassuré car, le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodji a démenti toute volonté de l’écarter. « C’est une fausse information. On a une charte et un règlement intérieur. Pour le moment, en tout cas, personne ne peut exclure personnes ».



Mamadou Mbodji de poursuivre : « Nous avons une charte et un règlement intérieur. Son exclusion n’est pas à l’ordre du jour. Le sujet n’a pas été évoqué et on n’en a pas discuté », a-t-il rassuré.