Khalifa Sall prévoit une tournée nationale après la célébration du Gamou

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall prépare son retour en triomphe sur la scène politique. A l’issue d’une rencontre jeudi au siège de sa coalition, il a donné rendez-vous à la jeunesse pour une journée de réflexion, puis une tournée après la célébration du Gamou.



Khalifa Sall a profité de la rencontre pour demander à ses jeunes de « se remobiliser, de remobiliser les troupes, d’envahir, d’occuper le terrain et de préparer les locales ». « Nous allons vers les locales et ce sont des élections pour les jeunes. Il appartient à vous jeunes que chacun aille au niveau de la collectivité pour ce battre. La dynamique Taxawu Sénégal ne se limite pas à ma seule personne, c’est une mouvance et chacun à un rôle à jouer ».



Et de conclure : « on dit souvent, en parlant de vous jeunesse, que vous êtes le fer de lance, je dis que non, vous êtes les avant-gardistes de combat ».