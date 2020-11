Khalifa Sall : « rien, ni personne ne peut me pousser à arrêter la politique »

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall poursuit sa tournée. Après sa tournée aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye, il a atterri samedi à Tivaouane où il a déclaré que « rien, ni personne ne peut (le) pousser à la politique ».



« Rien, ni personne ne peut me pousser à arrêter la politique. Seule la mort, peut-être, et je prie que ça soit le plus tard possible », a dit Khalifa Sall, rassurant ses militants et sympathisants qu’il « arrivera à destination ».



Evoquant la question des élections Locales, le leader de Taxawu Senegaal a mis en garde le gouvernement sénégalais contre tout report. « Pour les locales, il faut aussi que la date soit fixée pour nous permettre de mieux les préparer. Les reports commencent à faire trop. Je mets ne garde le gouvernement dès maintenant, s’il a des velléités de mettre en place des délégations spéciales alors que le report est de son fait. Les élections ne doivent pas sortir de l’année 2021. Après révision des listes et l’audit du fichier, on peut bel et bien organiser les élections en 2021 », dira-t-il.