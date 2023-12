Kolda : le mouvement « Wato Sita » exige des comptes au maire Mame Boye Diao

Le mouvement « Wato Sita » demande des « comptes » au maire de Kolda Mame Boye Diao après deux années de gestion. Selon le mouvement, le visage de Kolda demeure sombre. El Hadj Mohamed Lamine Seydi, coordonnateur du mouvement exige au maire de faire le « bilan » de sa gestion pour les deux premières années de son quinquennat. Le vote du budget municipal est prévu ce jeudi 28 décembre.



« Nous sommes en fin d’année et qu’il s’agit de faire le bilan de notre commune. Nous estimons qu'avant de parler du budget 2024, il est très important de faire le bilan en fin d’année de ce qui a été fait pour notre commune en tant que représentant des populations. À ce titre, après avoir changé d’équipe municipale, nous pensons que la nouvelle équipe mise sur pied se doit de faire un compte-rendu des deux premières années de notre accession à la mairie, en disant aux populations les choses qui ont été faites, mais surtout celles nombreuses qui restent encore à faire », a déclaré à la radio Sud FM, El Hadj Mohamed Lamine Seydi, coordonnateur du mouvement « Wato Sita ».



Poursuivant ses propos, l’élu local ajoute : « lors du débat général d’orientation du budget, nous avions dit que nous n’avons pas de visibilité sur ce qui a été fait ; ce qui n’est pas crédible pour notre commune ou mairie. D’ailleurs, le maire nous dit que beaucoup de projets ont été lancés et que ceux-ci sont en phase de réalisation. Sur ce, j’ai dit au maire qu’il y’a beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés et que si on ne fait pas attention, on risque de ne rien faire pendant nos cinq ans.



C’est pourquoi, dit-il, il faut parler aux Koldois en les sensibilisant pour que « Kolda change de visage et devienne une grande commune au plan économique, social et des réalisations. Mais malheureusement, notre commune n’a pas changé de visage.»



El Hadj Mohamed Lamine Seydi s’est également prononcé sur le supposé vol de clé USB contenant des parrainages de la coalition Diao2024. « Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ce supposé vol de clé USB détenant le parrainage de la coalition Diao2024. D’ailleurs, à aucun moment mon nom n’a été cité, personne n’a porté plainte contre moi. D’ailleurs, je rappelle qu’il y’a quelques temps, j’étais dans la coalition Diao2024 dont je me suis retiré le 14 novembre dernier », a soutenu le coordonnateur du mouvement « Wato Sita ».