Kolda : le préfet interdit les manifestations de kankourang sur la voie publique

Le préfet du département de Kolda a pris, ce lundi 22 septembre, un arrêté interdisant jusqu’à nouvel ordre l’organisation des manifestations culturelles connues sous le nom de kankourang sur la voie publique.



La décision fait suite à des troubles à l’ordre public constatés ces dernières semaines et, plus particulièrement, au drame survenu lors d’une sortie de kankourang au quartier Sikilo, où un jeune a perdu la vie.



Dans le texte signé ce lundi, l’autorité préfectorale justifie la mesure par « la perturbation de la libre circulation des personnes » et « l’utilisation d’objets contondants », des comportements qui ont déjà entraîné des blessures graves et, désormais, un décès.



Le préfet rappelle que les forces de sécurité sont instruites pour veiller à l’application stricte de cette interdiction et appelle les populations au respect des dispositions prises, afin de préserver la sécurité et la quiétude publiques.



Avec cette interdiction, les autorités espèrent prévenir de nouveaux drames, tout en ouvrant la voie à une réflexion sur les modalités d’organisation encadrée de ces manifestations culturelles .