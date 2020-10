L'ANACIM annonce un temps ensoleillé et de la pluie dans certaines localités

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé qu'au cours des prochaines 24 heures, de la pluie sera enregistrée dans cinq localités du Sénégal à savoir Cap Skiring, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



Le temps sera ensoleillé dans les 15 autres localités dont Bakel, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Linguère, Louga, Matam, Mbour, Podor, Saint-Louis, Tambacounda et Thiès