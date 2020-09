L' ANACIM prévoit des "risques de pluie " d'ici jeudi

Des "risques de pluie " sont prévus sur le Sud et le Centre-Sud du territoire sénégalais d ’ici jeudi 24 septembre 2020. L'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) q ui donne l'information dans son bulletin de ce mardi 22 septembre 2020, renseigne que : "Le temps sera instable sur la quasi-totalité du pays où des activités pluvio-orageuses seront notées par endroits".



Elle souligne que "La chaleur persistera au cours des prochaines soixante-douze heures, sur l’ensemble du pays" de même que des visibilités "généralement bonnes" et des vents faibles ou modérés durant les prochaines vingt-quatre heures.



Un second bulletin de l'ANACIM prévoit des orages sur le Sud-ouest, et éventuellement sur le centre-sud du pays.



"Un ciel passagèrement nuageux prédominera, et il fera chaud sur l’ensemble du territoire national durant cette même période", peut-on lire dans le communiqué de l'Anacim.



Les températures maximales varieront entre 30° C à Cap Skirring (sud) et 37° C à Podor (nord).