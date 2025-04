L’APR salue la décision du Conseil constitutionnel et dénonce les "dérives autoritaires" du régime en place

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (APR) a réagi ce mercredi à la décision du Conseil constitutionnel ayant déclaré la loi interprétative votée par la majorité parlementaire de Pastef contraire à la Constitution. Dans un communiqué virulent, le parti qualifie cette décision de "sage" et félicite les parlementaires à l'origine du recours.



"Cette loi scélérate, portée par une majorité mécanique de députés godillots, vient d’être désavouée de manière cinglante par la plus haute juridiction du pays", peut-on lire dans le texte publié par l’APR. Le parti y voit un "rappel sévère à l’ordre" à l’endroit du président de la République, de son Premier ministre, ainsi que de l’ensemble des députés de la mouvance présidentielle.



Selon l’APR, ce rejet "expose à la face du monde les méthodes cavalières d’un régime démasqué", accusé de manipuler les institutions et de faire preuve d’amateurisme dans la conduite des affaires publiques. Le parti de l’opposition appelle les autorités à se conformer strictement à la décision du Conseil constitutionnel, qui, rappelle-t-il, "n’est susceptible d’aucun recours et s’impose à tous". Il invite également le peuple sénégalais à "rester debout face à toute tentative de passage en force", qu’il considère comme une dérive autoritaire.



Enfin, l’APR dénonce ce qu’elle qualifie de "pseudo reddition des comptes", qu’elle assimile à un "vilain et vulgaire règlement de comptes" politique. Dans cette même dynamique, le parti exige la libération de tous les "détenus politiques et d’opinion".