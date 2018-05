L'Africa Ressource Centre et l'IAM mettent en place le "Modèle de maturité" pour régler le problème de la disponibilité des produits de santé

Pour répondre à ce besoin technologique de rendre plus efficace et plus efficiente l'évaluation des performances de la chaîne d'approvisionnement de santé, l'Africa Ressource Centre (ARC), qui est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates a développé avec l'appui de ladite fondation le Capability and Maturity Model (Modèle de maturité).



Ce Modèle de maturité, qui est un outil de d'évaluation, de planification et de suivi de suivi de la transformation de la chaîne d'approvisionnement, va permettre selon les différents panélistes, avec la collaboration des autorités publiques, une plus large disponibilité des produits de santé dans les zones les plus reculées.



La rencontre de ce vendredi 11 main 2018 était la cinquième d'une série de séminaires organisée par l'IAM et l'ARC tous les deux mois pour développer des talents locaux en chaîne d'approvisionnement et ainsi pallier les défis du secteur de la santé en matière de ressources humaines qualifiées.

Un comité de pilotage international composé du Fmi, de la Banque mondiale, l'Usaid, l'UNICEF, Fondation Bill et Melinda Gates, William Davidqon institute (Université de Michigan), l'Unfpa, soutient l'initiative.