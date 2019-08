L'Afrique du Sud saisit un avion d'Air Tanzania

Air Tanzania a déclaré vendredi qu'elle prévoyait un réaménagement de ses vols "en raison de circonstances imprévisibles". La compagnie tanzanienne n'avait pas donné plus de détails sur les changements de ses vols.



Le différend survient à peine deux mois après que Air Tanzania a entamé ses liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud.



Le président tanzanien, John Magufuli, a relancé la compagnie aérienne nationale, espérant stimuler le tourisme et faire du pays une importante plaque tournante des transports aériens.



Air Tanzania n'avait qu'un seul avion lorsque M. Magufuli a été élu en 2015.



Depuis, des millions de dollars ont été dépensés pour l'achat de huit nouveaux avions.



Ce n'est pas la première fois qu'un avion d'Air Tanzania est saisi. En 2017, l'entreprise canadienne de construction Stirling Civil Engineering avait cloué au sol un avion appartenant la compagnie tanzanienne en raison d'un versement de 38 millions de dollars US que les autorités tanzaniennes n'avaient pas honoré.