L’Afrique du Sud souhaite s’associer à Gazprombank pour une usine de gaz malgré les sanctions visant la Russie

Le partenariat devrait permettre à PetroSA de remettre sur pied son usine de Mossel Bay, dans le sud du pays, qui permettait de transformer le gaz naturel en carburant liquide à hauteur de 45 000 barils par jour. Une usine importante dans la stratégie de la société publique sud-africaine et décisive dans les négociations avec l’entreprise française Total. Celle-ci souhaiterait exploiter du gaz offshore dans la région, mais elle n’est plus en service depuis 2020 à cause d’un déclin des ressources.



Selon la ministre sud-africaine rattachée à la présidence Khumbudzo Ntshavheni, cette décision entre dans une logique de rapprochement des pays des Brics, et les sanctions américaines qui frappent la Gazprombank ne devraient pas avoir de répercussions sur le projet. La décision finale devrait être annoncée en avril prochain.



Par ailleurs, les sociétés russes Gazprom et Rosatom se sont récemment dites prêtes à aider l’Afrique du Sud à surmonter sa crise énergétique. Et ce, alors que le ministre de l’Énergie du pays doit donner des détails sur de possibles projets nucléaires mardi 12 décembre.



Quant au vice-ministre sud-africain des Affaires Étrangères Alvin Botes, il est pour sa part actuellement en déplacement en Russie, pour tenter de renforcer les liens économiques avec Moscou. Le numéro du ministère sud-africain des Affaires étrangères se déplacera aussi en Biélorussie cette semaine, pour une visite de travail.