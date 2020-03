L’Arabie Saoudite demande au Sénégal de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage

Le président Macky Sall a annoncé avoir reçu un message de l’Arabie Saoudite qui demande la suspension de toutes les opérations liées au pèlerinage à La Mecque pour cause de la pandémie du Coronavirus.



« Hier, nous avons reçu de l’Arabie Saoudite un message important qui demande de suspendre toutes les opérations liées au pèlerinage à La Mecque pour cette année. C’est dire que la maladie est sérieuse », a déclaré le président Sall.



Jeudi, le gouvernement saoudien, en plus des mesures concernant le Pèlerinage 2020, a décidé de « suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour réaliser la Oumra et visiter la Mosquée du Prophète », selon un communiqué.



L’Arabie Saoudite a également suspendu l’entrée dans le pays des voyageurs munis d’un visa de tourisme et provenant de pays ou sévit le nouveau Coronavirus, selon des critères qui sont fixés pat les autorités sanitaires.



Macky Sall a invité les Sénégalais à faire très attention et à suivre à la lettre les recommandations du Comité national de lutte contre le Covid-19.