L'Assemblée nationale démarre son marathon budgétaire samedi

Après la clôture des travaux en commission, les députés de l'Assemblée nationale s'apprêtent à entamer une nouvelle phase notamment, le marathon budgétaire en séance plénière. Les travaux débuteront naturellement samedi 29 novembre 2025 à 9h00 par l'examen du budget du ministère des Finances et du Budget.
Cette première étape sera consacrée à l'étude des recettes, de la dette publique et des pouvoirs publics. Ensuite, ce sera au tour du ministère des Forces armées de suivre dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique fera son passage le 10 décembre suivi de sa collègue Yassine Fall, le 11 décembre.
Le marathon budgétaire prendra fin le 13 décembre, après une dernière comparution du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.
