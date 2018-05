L'Atlético Madrid en finale de l'Europa League

Arsène Wenger espérait une fin en apothéose pour son histoire longue de 22 ans à la tête d'Arsenal. Elle n'aura pas lieu le 16 mai à Lyon, en finale de la Ligue Europa.



Battus ce jeudi à Madrid en demi-finale retour par l'Atlético (0-1), les Gunners n'affronteront pas le vainqueur de l'autre demie entre Salzbourg et l'OM au Groupama Stadium et leur entraîneur quittera Londres sans avoir remporté le moindre trophée européen. Après son match nul de l'aller à domicile (1-1), le club anglais avait encore bon espoir de se qualifier. Mais son manque d'idées et le réalisme espagnol ont eu raison de ses ambitions, au terme d'une rencontre plutôt fermée et peu spectaculaire.





L'Equipe