L'Espagne annonce le retour de 70 000 migrants en situation irrégulière au Maroc

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé mardi qu'environ 70 000 des quelque 72 000 migrants en situation irrégulière ayant atteint la ville de Ceuta, sous administration espagnole, sont retournés au Maroc.



Lors d'une déclaration à la presse, Grande-Marlaska a précisé qu'environ 70 000 migrants étaient revenus au Maroc sur les près de 72 000 qui étaient entrés à Ceuta. Il a ajouté que les autorités continuaient de suivre la situation des personnes qui se trouvaient encore dans la ville.



Le ministre a également annoncé que 75 personnes avaient perdu la vie lors de tentatives de franchissement vers Ceuta, tandis que des médias locaux avaient précédemment fait état d'un bilan de 88 morts.



Il a indiqué que les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne avaient salué la réponse de l'Espagne à la crise migratoire à Ceuta et étaient convenus de la nécessité de lutter contre les informations trompeuses diffusées sur Internet.



Quelques jours auparavant, des dizaines de milliers de personnes en provenance du Maroc s'étaient rassemblées aux abords de la clôture frontalière de Ceuta, dans le but d'entrer dans la ville puis de rejoindre l'Europe par des voies irrégulières.



Ceuta, située sur la côte nord du Maroc, est administrée par l'Espagne, tandis que le Maroc en revendique la souveraineté.





