L'Etat ivoirien s'engage à payer ses ex-employés d'Air Afrique

Contrairement aux rares rescapés sénégalais du « crash » d’Air Afrique, les ex-employés ivoiriens de la défunte compagnie multinationale, eux, seront bientôt payés. Car « Le Témoin » quotidien a appris que l’Etat Ivoirien, dans le cadre de sa politique de réconciliation nationale, a finalement décidé de débloquer une somme de 6 milliards Cfa pour désintéresser les 867 ex-agents d’Air Afrique et leurs familles.



Mieux, l’Etat ivoirien se serait engagé à tout payer au plus tard le 15 août prochain c’est-àdire dans 15 jours. Ce, suite à la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire par sa propre justice à payer 9 milliards Fcfa au syndic liquidateur et au Comité de suivi des droits des ex- employés d’Air Afrique.



Pendant ce temps, ici, au Sénégal du Président Macky Sall, les victimes meurent les unes après les autres sous les décombres de la défunte compagnie africaine sans être secourues. Et pas plus tard qu’il y a quelques semaines, « Le Témoin » avait dépoussiéré les carcasses de l’avion panafricain sur lesquelles les ex-travailleurs sénégalais réclamaient leurs indemnités estimées à 10 milliards de francs Cfa.



Un ultime cri de détresse sociale qui intervient vingt ans (20) après la liquidation de la multinationale actée en août 2002 lors d’une réunion tenue à Brazzaville, rappelle le journal.