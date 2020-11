L'Etat va désormais organiser tous les 14 jours une rencontre appelée "Gouvernement face à la presse"

C’est inédit au Sénégal ! Le Gouvernement compte désormais organiser tous les 14 jours une rencontre appelée "Gouvernement face à la presse". La première rencontre qui aura lieu ce mardi 23 novembre, au 10e étage du Bulding Administratif Mamadou Dia, réunira huit (8) ministres dont le Porte-parole du Gouvernement et le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr.



Parmi ces ministres, il y a le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale; Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural; Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'assainissement; Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Economie maritime; celui du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta et enfin Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a-t-on appris d'un communiqué.