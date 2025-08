L'Italie inflige une amende d'un million d'euros à Shein pour publicité environnementale trompeuse

Le gendarme italien de la concurrence a infligé, lundi 4 août, une amende d'un million d'euros à la société responsable des sites web de Shein en Europe pour avoir diffusé des informations trompeuses sur les efforts environnementaux du géant du commerce électronique.



L'AGCM accuse le colosse chinois de la mode éphémère d'avoir «adopté une stratégie de communication trompeuse concernant les caractéristiques et l'impact environnemental de ses produits vestimentaires».



Shein est également accusée d'avoir diffusé «des messages et des allégations environnementaux trompeurs et/ou mensongers... dans le cadre de la promotion et de la vente de vêtements de la marque Shein».



Les consommateurs pouvaient facilement être amenés à croire que les produits Shein étaient fabriqués exclusivement à partir de matériaux durables et entièrement recyclables, «une affirmation qui, compte tenu des fibres utilisées et des systèmes de recyclage actuels, ne reflète pas la réalité».