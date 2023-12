L’ONU dénonce la «lâcheté morale» d’Israël après des accusations à son égard

Ce qu'il faut retenir :



■ Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 21 110 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre, et plus de 55 243 blessés. 1 140 personnes ont été tuées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre, selon les données fournies par le gouvernement israélien. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué plus de 2 000 combattants palestiniens depuis la fin de la trêve début décembre.



■ Les dissensions au sein du gouvernement israélien se poursuivent. Mardi soir, lors d'une réunion du cabinet de sécurité, elles concernaient notamment l’arrêt de l’aide humanitaire pour Gaza, ou du moins sa réduction de manière considérable, mais aussi les transferts de crédits vers les colonies de peuplement ou encore la suppression pure et simple de ministères jugés inutiles en cette période de guerre.



■ L'armée israélienne a multiplié les frappes ce mercredi 27 décembre. Le camp de Nur Shams a été visé ; le bilan provisoire est de six morts et de nombreux blessés.



■ Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a affirmé mardi que la guerre « durera encore de nombreux mois ».



Nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas qui dénombre 21 110 palestiniens morts



Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mercredi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 110 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Ce bilan comprend 195 personnes tuées lors des 24 dernières heures, a précisé le ministère, qui a également fait état de 55 243 blessés depuis cette même date.



À Gaza, le retour progressif des lignes téléphoniques et d'internet



Ce mercredi, l'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé un retour progressif des lignes téléphoniques et d'internet sur X. Mardi, la compagnie avait annoncé un arrêt total du réseau au sein de l'enclave.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas demande l'arrêt des attaques et plus d'aide humanitaire



Lors d'une interview télévisée, le président de l'Autorité palestinienne s'est exprimé et a intimé Israël d'arrêter totalement les attaques contre le peuple palestinien. Il a également demandé à ce qu'il y ait deux fois plus d'aide humanitaire à Gaza et de tout faire pour éviter le déplacement des Palestiniens.



L’Iran promet de se venger pour le meurtre du général Razi Moussavi



Ramazan Sharif, le porte-parole des Gardiens de la Revolution a dénoncé ce mercredi le meurtre du général Moussavi, qui rompt selon lui avec les règles du droit international. Il appelle toutes les institutions internationales à condamner cette attaque.



Il a également affirmé que la raison pour laquelle Israël a décidé de tuer le général vient de la réussite du Hamas depuis les attaques du 7 octobre et l’incapacité d’Israël à combattre la résistance depuis plus de 80 jours.



18 missiles ont été lancés depuis le Liban à Ras Naqoura, dont 8 ont été interceptés



Selon l'agence de presse turque Anadolu, l'armée israélienne a intercepté 8 missiles lancés depuis le Liban.