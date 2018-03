L'ONU lance un appel à l'aide financière pour la RDC

La litanie des chiffres indique l’ampleur de la catastrophe en cours : treize millions de Congolais ont un besoin urgent d’assistance humanitaire, 4,6 millions d’enfants sont sévèrement malnutris et le pays connait la pire épidémie de choléra depuis quinze ans. A cela, il faut ajouter une autre épidémie silencieuse cette fois, celle des abus sexuels ; qui concerne en premier lieu les enfants.



Constat dramatique



Mark Lowcock, le chef des opérations humanitaires de l’ONU a passé trois jours en RDC entre le 11 et 14 mars 2018. Il en revient avec un constat dramatique qu’il a partagé hier avec le Conseil de sécurité : en un an, les besoins humanitaires dans le pays ont doublé, la faute à la « crise politique » en cours, a-t-il dit, et au retard pris dans l’organisation des élections.



Une réponse à la hauteur de l'enjeu



Sans la fin des violences et une transition politique pacifique, la crise humanitaire ne pourra qu’empirer a-t-il encore prévenu : 1,7 milliards de dollars seront nécessaires, soit quatre fois plus que l’année passée pour permettre d’atteindre 10,5 millions de Congolais. Il a souhaité voir une réponse de la communauté internationale à la hauteur de l’enjeu lors de la conférence des donateurs qui doit avoir lieu le 13 avril 2018 à Genève.