Leadership féminin : Malika Bouayad nommée Directrice des Comptes Groupe chez APO Group

Le leader panafricain du conseil en communication, APO Group, réaffirme son engagement envers la promotion des talents féminins et l'excellence opérationnelle en annonçant la promotion de Malika Bouayad au poste de Directrice des Comptes Groupe.

​Dans un secteur de la communication en pleine mutation sur le continent, APO Group choisit de miser sur l'expertise locale et le leadership féminin.



Originaire du Maroc, Malika Bouayad prend officiellement ses fonctions de Directrice des Comptes Groupe, une nomination stratégique qui souligne la volonté de l’entreprise de valoriser les carrières féminines à des postes de haute responsabilité.





*​Un parcours d'excellence académique et professionnelle*



​Titulaire d'un Bachelor et d'un MBA de l'université Al Akhawayn d'Ifrane, Malika Bouayad incarne cette nouvelle génération de leaders africains polyglottes (anglais, arabe, français) et hautement qualifiés. Avec près de dix ans d'expérience, elle a su démontrer une maîtrise rare des enjeux de communication stratégique, pilotant des campagnes pour des géants mondiaux tels que Canon, la Ligue africaine de basketball (BAL) ou encore le Comité International Olympique (CIO).





*​Un moteur pour l'influence africaine*



​Depuis son arrivée en 2022, Malika s’est distinguée par sa capacité à orchestrer des événements d’envergure internationale comme le GITEX Africa. Dans ses nouvelles fonctions, elle ne se contentera pas de gérer des comptes ; elle sera le fer de lance de l'excellence opérationnelle et du pilotage stratégique de l'agence.

​« Malika incarne le professionnalisme et la vision stratégique qui définissent APO Group. Sa promotion est une évolution naturelle qui témoigne de son leadership et de sa passion pour le développement de l'Afrique », souligne Bas Wijne, PDG d'APO Group.





*​Promouvoir les femmes pour transformer le récit africain*



​Pour Malika Bouayad, cette ascension est la preuve que le mérite et l'accompagnement des talents sont au cœur de la culture d'entreprise d'APO Group. « Cette promotion reflète chaque mentor et collègue qui nous inspirent. Je suis déterminée à faire avancer les récits africains avec créativité et un impact transformateur », déclare-t-elle.





​En confiant les rênes de sa division Relations Publiques à une femme de terrain et de stratégie, APO Group ne se contente pas de distribuer des communiqués : l'organisation façonne activement l'avenir de la communication africaine en plaçant les femmes au centre de sa croissance.

