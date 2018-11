L'UE apporte son soutien à Nadia Murad et Dr Denis Mukwege, lauréats du prix Nobel de la Paix 2018

L'Union européenne a annoncé mardi un soutien additionnel d'environ cinq millions d'euros (plus de 3,2 milliards F cfa) aux projets concrets des deux prix Nobel de la Paix 2018, Nadia Murad et Dr Denis Mukwege, dans le cadre de la poursuite de son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles.



Les deux lauréats sont invités à discuter de l'éradication des violences faites aux femmes et de leurs impacts sur le développement, avec les Ministres européens en charge du développement lors du Conseil des affaires étrangères, à Bruxelles.



La haute représentante/vice-présidente Federica Mogherini a déclaré: "En tant qu'Union européenne, nous saluons non seulement l'immense courage et travail effectué sans relâche par Nadia Murad et Denis Mukwege, souvent au péril de leur vie, mais il est également de notre devoir de soutenir du mieux que nous le pouvons leur travail, pour eux et toutes les personnes qu'ils représentent, comme nous le faisons déjà. C'est aussi la meilleure façon de célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes."