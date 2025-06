L'accord RDC-Rwanda, une «étape importante» vers la paix, dit le chef de l'ONU

L'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, visant à mettre fin au conflit meurtrier dans l'est de la RDC, «constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité» dans la région, a salué, samedi 28 juin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. «Cet accord constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs», a réagi M. Guterres dans un communiqué, appelant les parties à «respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris», rapporte l'AFP.