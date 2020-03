L'acteur Tom Hanks et son épouse annoncent avoir contracté le coronavirus

L'acteur américain Tom Hanks a annoncé mercredi 11 mars sur les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus, de même que son épouse Rita Wilson, avec laquelle il se trouve actuellement en Australie.



«Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures (...) Pour en avoir le cœur net, comme il est recommandé actuellement, nous avons fait le test pour le coronavirus et il s'est révélé positif», écrit Tom Hanks, 63 ans, précisant que le couple allait devoir rester à l'isolement.

Il s'agit de la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté la maladie Covid-19.





​«Que faire à présent? Les autorités médicales ont des protocoles qu'il faut respecter. Nous, les Hanks, allons être testés, examinés et isolés aussi longtemps que nécessaire pour la santé publique. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que de voir au jour le jour, pas vrai?», conclut-il dans son message, accompagné de la photo d'une poubelle d'hôpital avec un gant jetable.



Le tournage d’un film avec Hanks mis en suspens



Selon des médias américains spécialisés, Tom Hanks, qui souffre de diabète, se trouvait avec son épouse en Australie pour les préparatifs du tournage d'un film consacré à Elvis Presley. Dans ce film de Baz Luhrmann, au titre encore inconnu, l'acteur titulaire de deux Oscars doit incarner l'impresario d'Elvis Presley, le célèbre «colonel» Tom Parker.

Le film a été mis en suspens le temps d'évaluer la situation, indique l'AFP.



Sputniknews