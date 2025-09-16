L'acteur américain Robert Redford, légende de Hollywood, est mort à l'âge de 89 ans

Robert Redford est décédé dans son sommeil « dans les montagnes près de Provo », sans qu'une cause précise ait été avancée, selon une déclaration de Cindi Berger, directrice générale de l'agence de relations publiques Rogers & Cowan PMK, citée par le quotidien américain New York Times.



Le hors-la-loi

Démocrate convaincu, défenseur des tribus amérindiennes et des paysages américains, fondateur du Sundance Film Festival devenu la référence internationale du film indépendant, le cowboy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant, dès qu'il pouvait se le permettre, ses distances avec Hollywood.



Ce séducteur aux cheveux ébouriffés et aux taches de rousseur s'est fait connaître aux côtés de Paul Newman dans le rôle d'un hors-la-loi affable dans le western hippie Butch Cassidy et le Kid en 1969. Les grands studios lui ont offert quelque 70 rôles, pour la plupart des personnages positifs, engagés (Les trois jours du Condor), romanesques (Gatsby le Magnifique) et inspirant toujours la sympathie même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans son dernier film The Old Man and the Gun (2018). Il a notamment tourné dans sept films de Sydney Pollack.



Après vingt ans de carrière en tant qu'acteur, il est passé derrière la caméra. S'il reçoit un Oscar en 2002 pour l'ensemble de sa carrière, il n'a, comme acteur, jamais été récompensé pour un film en particulier bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme Jeremiah Johnson (Palme d'Or en 1972), Les hommes du président (quatre Oscars en 1977) ou encore Out of Africa (sept Oscars en 1986) qui l'ont intronisé comme l'archétype de l'amant idéal.