L'agence Moody's abaisse la note de la dette américaine de Aaa à Aa1

L'agence de notation Moody's a abaissé, vendredi 16 mai, la note de la dette américaine, la faisant passer de Aaa à Aa1, en y ajoutant une perspective stable, justifiant sa décision par la hausse de l'endettement des États-Unis et de son coût pour le budget fédéral.



« Les gouvernements et élus successifs n'ont pas su s'entendre pour prendre les mesures permettant d'inverser la tendance conduisant à un déficit annuel important. Nous ne pensons pas que des réductions des dépenses et du déficit puissent être réalisées avec la proposition de loi budgétaire actuellement en discussion », a justifié l'agence dans un communiqué, en référence notamment aux baisses des impôts souhaitées par Donald Trump et discutées au Congrès.



Avec la RFI