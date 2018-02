L’ancien président de la JA, Momar Ndiaye, bénéficie d’une relaxe pure et simple

Le contentieux qui opposait Momar Ndiaye, ancien Président de la Jeanne d’Arc de Dakar et certains dirigeants, notamment Moussa Yoro Kamara, Issa Lô, Joseph Mendes et Tony Lopez a été vidé par le Tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé l’ancien président du club.



On se rappelle que Momar Ndiaye, ex- président de la Jeanne d’Arc de Dakar, avait été mis sous mandat de dépôt en mai 2014, en compagnie de deux ex-collaborateurs au sein de la Vieille dame, Pape Abdou Dieng Trésorier général et Séga Diop par les plaignants qui lui reprochaient la vente du terrain situé sur la Vdn.



Et pourtant dans cette affaire, l’ambassadeur Seydou Nourou Ba, qui a pris le relais pour une transition, avait écrit au procureur pour dire que le club n’a jamais subi de préjudice. Une lettre qui avait blanchi Momar Ndiaye qui bénéficiera par la même occasion d’une liberté provisoire. Après plusieurs renvois, le procès a finalement été enrôlé et Momar Ndiaye qui a été président de 2005 à 2012 a été relaxé.



