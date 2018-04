L'armée nigériane affronte Boko Haram à Maiduguri, le bilan a fait au moins 18 morts et 84 blessés

A Maiduguri, ville du nord-est du Nigeria, des coups de feu et des explosions sont entendus.



Selon des sources sécuritaires, l'armée affronte un grand nombre de combattants, présumés membres du groupe Boko Haram non loin de la ville.



L'agence locale de gestion des urgences (SEMA) fait état d'au moins 18 morts et 84 blessés.

"Pour l'instant, nous avons recensé 18 cadavres dans les deux quartiers de Bale Shuwa et Bale Kura, à la périphérie de Maiduguri, a déclaré Benlo Dambatto, responsable de l'évacuation pour la SEMA.



Selon lui, les personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de fuir les tirs entre les insurgés et les militaires.