L’assaut final du Real Madrid pour Alphonso Davies, un international français dans le viseur de l’AC Milan

Le Real Madrid ne lâche pas Alphonso Davies, l’AC Milan veut s’offrir un international français qui joue encore en Ligue 1 et le PSG a sélectionné trois lieux pour accueillir son nouveau stade, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Les Merengues accélèrent pour Alphonso Davies

On commence ce tour du monde de l’actualité avec le Real Madrid. Comme le titre AS ce samedi, la Casa Blanca lance son assaut final pour Alphonso Davies. Après avoir reçu un ultimatum de la part du Bayern Munich, le joueur a encore moins envie de rester en Bavière, et le club espagnol veut en profiter pour accélérer l’officialisation de son départ.



L’accord avec le joueur est quasiment bouclé à en croire le média. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur un prix avec le Bayern. Madrid propose 30 M€ en s’appuyant sur la « formule Kroos », le Bayern demande 50 M€, mais pourrait céder à cause du mécontentement du joueur, sous contrat jusqu’en 2025.



Un cadre de Ligue 1 vers l’Italie

L’autre grosse info à retenir ce matin, elle est en Italie. L’AC Milan voudrait mettre le paquet sur un international français : Youssouf Fofana. Le contrat du milieu de terrain avec Monaco expire en 2025, et à un an de la fin de son contrat, les Rossoneri estiment pouvoir négocier avec le club de Ligue 1 d’après La Gazzetta Dello Sport.



Les dirigeants vont faire une approche en avril pour savoir si ce transfert est réalisable. En cas d’échec, Milan se tournera vers Zirkzee, qui est estimé à hauteur de 40 millions d’euros.



Les candidats pour accueillir le Parc



On termine cette revue de presse avec Le Parisien, où l’on apprend que le PSG a envoyé un courrier mi-mars au conseil régional de l’Île-de-France pour confirmer sa volonté de construire un nouveau stade dans la région.



En interne, la décision de quitter le Parc de Princes a de plus en plus de partisans. Plusieurs villes ont déjà fait part de leur volonté d’accueillir cette nouvelle enceinte, qui sera sûrement gigantesque.



Montigny-le-Bretonneux, Aulnay-sous-Bois et Gonesse sont en pole position sur ce dossier. Cette décision éloignerait le PSG de 20 km du Parc des Princes, un sacré changement.