L'attaquant italien Mario Balotelli signe officiellement à l'OM

Comme attendu, Mario Balotelli a résilié son contrat avec Nice et a signé six mois à l'OM. Il est officiellement un joueur de l'OM, informe l'Equipe. L'attaquant italien arrive libre, puisqu'il avait résilié le contrat qui le liait à Nice. Il a signé un bail de six mois, après avoir satisfait à la visite médicale. Rudi Garcia a déjà expliqué que le joueur ne serait pas disponible vendredi soir, contre Lille.