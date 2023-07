L'attaquant sénégalais Pape Ousmane Sakho rejoint QRM jusqu'en 2026

Pape Ousmane Sakho est la 9e recrue des Léopards de QRM dans ce mercato estival. Il arrive en provenance du Simba SC (Tanzanie) et rejoint le club jusqu’en juin 2026.



Âgé de 26 ans, Pape Ousmane Sakho a honoré sa première sélection avec les Lions de la Taranga en juin 2023. C’est aux côtés de Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Idrissa Gueye que Pape Ousmane a disputé son premier match avec le Sénégal face au Bénin.



En club, il évoluait depuis 2 ans au Simba SC, le club le plus titré en Tanzanie, avec qui Pape Ousmane a notamment disputé 20 rencontres de CAF Champions League, la Ligue des Champions Africaine.