L’attaque d’un village peul fait près de 100 morts au Mali

Les corps de 110 civils ont été trouvés après l'attaque de la localité d'Ogossago, dans la région de Mopti, située dans le centre du Mali, a annoncé à BBC Afrique le maire de Bankass, Moulaye Guindo.



Des officiels maliens ont été envoyés dans la zone. Boubacar Kané, le préfet de Bankass (centre), a dit à BBC Afrique que ce bilan donné de l'attaque n'est pas encore exhaustif.

Moulaye Guindo signale que plusieurs personnes ont été blessées.

Ogossago est un village majoritairement habité par des Peuls.

Selon nos informations, un détachement de l'armée est arrivé dans la zone, dans l'après-midi.

Il s'agit de l'un des plus lourds bilans des attaques contre les civils dans le centre du Mali, depuis que la situation sécuritaire s'y est dégradée en 2015, selon notre correspondant à Bamako.



"Ils ont pillé tout le village", a dit un témoin affirmant avoir peur pour sa sécurité.

L'identité des assaillants n'est pas connue. S'agit-il d'une attaque terroriste ou d'affrontements intercommunautaires ? Rien ne permet de privilégier une hypothèse pour le moment, selon notre correspondant à Bamako.



Le centre du Mali est en proie à l'insécurité. Il est le théâtre d'activités terroristes et de violences intercommunautaires entre Peuls et Dogons.

Selon les Nations unies, plus de 500 personnes, des civils pour la plupart, ont été tuées dans cette partie du pays en 2018, ce qui en fait la zone la plus dangereuse du Mali, devant le nord d'où est partie la crise sécuritaire en 2012-2013.



Bbc