L’électorat féminin au Sénégal: chiffres et statistiques du tout-puissant "sexe faible"

Étude comparative de l’électorat de 2012 et 2019

Longtemps considéré comme le plus important dans une élection, le vote féminin est l’une des préoccupations majeures des politiques qui, pour remporter les élections, cherchent à tout prix à gagner la confiance des femmes, qui représentent pour cette année 2019, 51% de la population totale.Ce pourcentage est donné par l ’Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal (ANSD) dans son dernier rapport. Dans le document, la structure informe que la population du pays est estimée à 16 209 125 habitants en 2019 soit 8 140 343 de femmes et 8 068 782 d’hommes.Comparé au rapport précédant(2016 ), où l’ANSD avait estimé la population sénégalaise à 14 799 859 personnes, c'est une augmentation de 1 409 266 habitants en l’espace de 3 ans (de 2016 à 2019).S’agissant de l’électorat féminin pour cette année 2019, le Commissaire Ibrahima Diallo de la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) informe que sur les 6 683 043 personnes enregistrées dans le fichier électoral, les 3 348 675 sont des femmes soit un peu plus de 50% de l’électorat.Il faut tout d’abord préciser qu'il n'est pas cohérent de comparer des élections législatives à une élection présidentielle. Les enjeux, les modes de scrutin et le comportement de l’électorat diffèrent. Mais cette étude comparative a tenu compte du nombre global de personnes inscrites sur le fichier électoral en 2012 et en 2019, mais aussi sur le nombre de femmes et d’hommes en âge de voter.-En 2012, 5 303 555 citoyens sénégalais étaient inscrits sur les listes électorales.-En 2017, avec la refonte totale du fichier électoral et la confection des cartes d’identité CEDEAO (comprenant les informations électorales), le fichier électoral est passé à 6 683 043 électeurs inscrits soit une hausse de 1 379 488 nouveaux inscrits.Nous nous sommes basés sur le tableau établi par l’ANDS sur la répartition de la population en 2012, par tranche d’âge selon le sexe, pour faire le calcule et trouver le nombre de femmes en âge de voter et celui des hommes en âge de voter, vue qu’en 2012, aucune étude n’a montré le chiffre exact de l’électorat féminin.Le calcul a été fait comme suite :Nombre de femmes en âge de voter = Population totale de femmes (6 680 214) – Nombre de femmes qui n’a pas l’âge de voter (2 041 898) = 4 638 316Nombre d’hommes en âge de voter = Population totale d’hommes (6 527 659) – Nombre d’hommes qui n’a pas l’âge de voter (2 076 785) = 4 450 874.En conclusion, le nombre de femmes en âge de voter est plus élevé que celui des hommes, soit une différence de 187 442 personnes (4 638 316 - 4 450 874) .