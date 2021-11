L'émissaire de l'ONU pour la Libye Jan Kubis démissionne

Le porte-parole de l’ONU a confirmé la démission du représentant des Nations unies en Libye, le Slovaque Jan Kubis, précisant qu’elle avait été acceptée par le secrétaire général Antonio Guterres. À un mois et un jour de l’échéance électorale, l’ONU se dit consciente du mauvais timing, mais assure qu’elle fera tout pour trouver un remplaçant le plus rapidement possible pour assurer la continuité.



Jan Kubis avait été nommé le 18 janvier dernier, après une longue vacance du poste depuis le départ de Ghassan Salamé en mars 2020, et une nomination qui s’est annulée au dernier moment de Nickolay Mladenov.