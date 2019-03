L'enfant d'une Française condamnée à la perpétuité en Irak rapatriée en France

Djamila Boutoutaou a été condamnée en avril 2018 à la perpétuité pour son appartenance à Daesh. Sa fille ne pouvait rester que jusqu'à l'âge de trois ans en détention avec elle.



La petite Khadija, 3 ans, fille de Djamila Boutoutaou, une Française condamnée à la perpétuité en Irak pour son appartenance à Daesh, a été rapatriée ce mercredi en France, a annoncé sa famille. La loi irakienne prévoit que les enfants ne peuvent rester que jusqu'à l'âge de trois ans en détention avec leur mère.



L'avion ramenant d'Irak la petite fille, qui était jusque-là emprisonnée avec sa mère, s'est posé dans l'après-midi en région parisienne et l'enfant a été confiée aux services sociaux, a précisé sa grand-mère Saïda Boutoutaou, une Lilloise qui a été prévenue par le ministère des Affaires étrangères.



"C'est un jour de joie! Je suis une mamie très contente et j'espère que cette très bonne nouvelle pour moi sera suivie de plein d'autres pour les enfants encore en Syrie et en Irak. Je rêve désormais d'accueillir Khadija, cet ange, chez moi. Elle y sera comme une reine", a déclaré Saïda Boutattaou, en larmes.



Déjà, lors du procès de sa fille en avril 2018, la grand-mère avait fait part sur notre antenne de son souhait d'accueillir Khadija :



"Je voudrais accueillir ma petite fille, pour qu’elle grandisse dans de bonnes conditions, dans l’intérêt d’une petite fille de deux ans et demi", avait-elle déclaré.



Djamila Boutoutaou a été condamnée à la prison à perpétuité, c'est-à-dire 20 ans selon la loi irakienne, par la Cour pénale centrale de Bagdad. Durant un son procès expéditif, elle avait plaidé avoir été dupée par son mari.