L’étudiant Pape Abdoulaye Touré « sérieusement tabassé par les GMI » : son avocat Me Khouraïchi Ba en rogne

L’étudiant et activiste du mouvement Frapp, Pape Abdoulaye Touré, a été arrêté puis placé en garde à vue lundi, au Commissariat du Point E. Son avocat Me Khouraïchi Bâ informe que son client a été « sérieusement tabassé et blessé par les GMI (Groupement Mobile d'Intervention) ».



« Il est actuellement dans les locaux de la police où il a dormi. J’attends qu’il soit déféré. Si tel est le cas, on va voir ce que l’interrogatoire du parquet va donner », a déclaré Me Khouraïchi Bâ qui souligne qu'aucun délit n'a été retenu, pour le moment, contre son client. « Il ne faut pas le mettre en prison. Il ne faut même pas le faire juger parce qu’aucun délit n’est constitué, c’est du n’importe quoi », a-t-il soutenu.



A en croire la robe noire, les éléments du GMI l’ont littéralement provoqué. D’autres, de l’autre côté, se sont mis à le tabasser très sérieusement avec les genouillères qu’ils portaient, d’autres avec des coups de poing.



Blessé, Pape Abdoulaye Touré a subi des examens médicaux à l’hôpital Abass Ndao de Dakar et libéré par la suite. Selon son avocat, il a une sérieuse blessure au niveau du dos, la colonne vertébrale, des douleurs abdominales et des maux de tête. « Et c’est dommage qu’avec un tel état, il puisse passer la nuit au commissariat », a pesté l’avocat sur la Rfm.



Pape Abdoulaye Touré a été arrêté lundi lors d'une manifestation des étudiants non-orientés.