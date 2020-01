L'ex-président centrafricain Michel Djotodia de retour à Bangui

Aussitôt arrivé à Bangui, l'ancien chef de l'Etat qui n'a passé que 10 mois à la tête du pays, a été reçu en audience par l'actuel Président de la République Faustin Archange Touadera.



Arrivé à Bangui vendredi, Michel Djotodia était en exil au Benin depuis sa démission du pouvoir en 2013.

L'ex-chef de la rébellion Seleka annonce être venu à Bangui pour soutenir le processus de paix enclenché par les autorités centrafricaines à travers l'accord de Khartoum.



L'ex-chef de guerre s'est présenté comme ''un ambassadeur de la paix'' et qu'il est là pour ''sonner la fin de la rébellion dans le pays''.



Il a saisi l'occasion pour appeler à un ''dialogue franc'' tous les différents acteurs de la crise centrafricaine, citant notamment son prédécesseur François Bozizé, sa remplaçante Catherine Samba-Panza, l'actuel président Faustin Archange Touadera et tant d'autres acteurs.



Il est temps, selon lui, de voir dans quelle mesure sortir la Centrafrique des crises à répétition qui l'ont tant fragilisée.



Michel Djotodia avait pris le pouvoir par les armes en 2013 à la tête de la rébellion Seleka avant de démissionner et de s'exiler dix mois plus tard à Cotonou au Benin.



L'ancien Président centrafricain François Bozizé, est lui aussi de retour en Centrafrique depuis le 16 décembre dernier mais il n'a pas encore fait une déclaration publique.