L’incroyable clause du Real Madrid sur Camavinga et Valverde, la Juventus cible Thuram

Le Real Madrid scelle l’avenir de deux pépites, la Juve veut remplacer Pogba par un Français, Marco Verratti revient sur son départ en catimini du PSG, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid blinde deux pépites

Le Real Madrid est certainement le plus fourni au milieu de terrain. Bellingham, Kroos, Modric, Tchouaméni, Valverde, Camavinga. Un milieu mêlant jeunesse et expérience. Et bien selon la Cadena Cope, deux d’entre eux vont prolonger. Le Français Camavinga, dont le contrat s’achevait en 2025, va signer un nouveau bail jusqu’en 2028, avec une revalorisation salariale à la clé. Federico Valverde va aussi être prolongé d’un an. Il sera lié au club madrilène jusqu’en 2028. À noter que les deux joueurs auront une clause spéciale dans leur contrat qui empêchera les clubs d’Arabie saoudite de les approcher. Tout ça ne fera pas les affaires de Luka Modric qui a mis un coup de pression à son coach Ancelotti, dans des propos relayés par Marca. «Je veux toujours jouer. Je ne veux pas de pause, je ne veux pas prendre de vacances. Je veux jouer parce que c’est là que je me sens mieux et ainsi je me prépare mieux pour les matchs. Cette situation pourrait avoir des avantages pour la suite, donc nous verrons, mais je ne veux pas de ça. Je veux jouer, et si nécessaire, tous les trois jours, car physiquement ça va », a-t-il déclaré. Voilà qui est dit !



La Juventus adore les Français

La Vieille Dame se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. «Le problème Fagioli», placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le milieu de terrain est suspecté d’avoir parié sur plusieurs sites clandestins de paris sportifs. Si l’enquête lancée par la Fédération italienne de football le confirme, le joueur risque une lourde suspension. Une amende à partir de 25 000 euros et d’une suspension pouvant aller jusqu’à 3 ans d’interdiction d’exercer. Avec Paul Pogba qui attend sa sentence, le milieu de la Juve se retrouverait décimé. Dans ses pages intérieures, le célèbre journal au papier rose évoque les pistes pour renforcer un secteur en grand danger. Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham est dans le viseur, mais la Juve ne souhaite pas débourser 30M€ pour s’attacher ses services. L’Atlético de Madrid est aussi intéressé. On retrouve aussi 3 Français dans la short-list de la Vieille Dame. Manu Koné du Borussia Mönchengladbach, Youssouf Fofana de l’AS Monaco et Habib Diarra du RC Strasbourg. Tuttosport rajoute un nouveau nom à cette liste. Il s’agit de Khéphren Thuram de l’OGC Nice. Le milieu de 22 ans figure en haute position dans cette liste.



Verratti n’a aucune rancœur envers le PSG

En pleine trêve internationale, Marco Verratti a accordé une interview-vérité dans les colonnes de L’Équipe. L’Italien revient sur son départ en catimini et contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre, le joueur d’Al Arabi a de nouveau déclaré sa flamme au club parisien. « Je suis quelqu’un de sincère, je dis ce que je pense. Ils ont fait pareil. À la reprise, j’ai eu un entretien avec le coach, il m’a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C’est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG. Je n’y ai pas vu une décision personnelle. Je n’ai jamais eu d’ennemis dans la vie, je préfère les choses claires ». À la question de savoir pourquoi il a rejoint le Qatar, l’intéressé a expliqué ceci : « Je voulais vivre une expérience différente. Je n’avais pas envie d’aller dans une autre équipe en Europe où j’aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. » Classe de sa part.