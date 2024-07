L'ouragan Béryl a fait au moins sept morts et va bientôt toucher la Jamaïque

La Jamaïque se prépare

Bien que relégué mardi après-midi en catégorie 4, ce premier ouragan de la saison fut, lundi soir et mardi matin, classé en catégorie 5, la plus élevée avec des vents supérieurs à 252 km/h et des conséquences « potentiellement catastrophiques ». Béryl était alors l'ouragan de catégorie 5 le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains.Deux nouveaux décès liés à l'ouragan ont été recensés au Venezuela, portant le bilan dans le pays à trois morts. Au moins trois autres personnes ont été tuées à la Grenade, que Beryl a touché lundi, ainsi qu'une à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.« Des vents dévastateurs (...), une montée des eaux potentiellement mortelle et des vagues destructrices sont attendues dans des zones de Jamaïque et des îles Caïmans mercredi dans la journée et le soir », écrit le Centre américain des ouragans (NHC) dans son bulletin de 21h00 GMT mardi, relevant que l'ouragan s'accompagne de vents soufflant à 250 km/h. « La bonne nouvelle, c'est que Béryl a commencé à s'affaiblir un peu », a commenté le directeur du NHC Michael Brennan, qualifiant l'ouragan « d'extrêmement dangereux. »Béryl pourrait toucher la Jamaïque en catégorie 3 ou 4, ce qui pourrait causer des « dégâts considérables en raison du vent, notamment au niveau des habitations, des toits, des arbres et des lignes électriques », a-t-il ajouté. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a notamment invité « tous les Jamaïcains à faire des réserves de nourriture, de piles, de bougies et d'eau », à mettre « en lieu sûr » leurs « documents essentiels », dans une publication sur le réseau social X mardi.Outre la Jamaïque, des alertes à l'ouragan ont également été émises dans les îles Caïmans, que Béryl devrait frôler ou survoler dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le NHC. En République dominicaine, des vagues massives se sont écrasées sur le rivage de la capitale Saint-Domingue, ont rapporté des photographes de l'AFP. Béryl va également toucher le sud d'Haïti et atteindre, affaibli, la péninsule du Yucatan, au Mexique, jeudi soir.