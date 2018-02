L1 : Paris SG 3-1 Strasbourg (mi-tps)

Malgré l’ouverture du score d’Aholou, le Paris Saint-Germain domine Strasbourg (3-1) à la pause d’un match comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Dès les premières secondes, les Parisiens se procuraient une première occasion, mais Oukidja remportait son duel face à Neymar. Et pourtant, les Strasbourgeois ouvraient le score sur un contre avec un tir placé d’Aholou après un centre de Lala (0-1, 6e). Coup de tonnerre au Parc des Princes ! Mais le club de la capitale réagissait rapidement ! Profitant d’un mauvais renvoi de Lala, Draxler réalisait une frappe croisée dans la surface pour égaliser (1-1, 10e).

Relancé, le PSG monopolisait le ballon et Neymar effectuait un festival dans la surface, éliminant trois défenseurs et le gardien, pour marquer dans le but vide (2-1, 21e). Sur l’engagement, Martinez commettait une énorme bourde et Di Maria en profitait pour ajuster Oukidja (3-1, 23e). Quel enchaînement ! En maîtrise, Paris gérait son avantage au score jusqu’à la pause.

Source : Maxifoot