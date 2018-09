LFP, PSG : 3 matches de suspension pour Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé ne s’est finalement pas rendu au siège de la LFP pour plaider sa cause devant la commission de discipline. Et pour cause, l’attaquant du PSG se trouve actuellement en Allemagne avec l’équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations (rencontre à suivre demain en direct sur notre live commenté). En effet, lors de son expulsion en janvier dernier face au Stade Rennais, le champion du monde s’était déplacé en personne pour se défendre. Un fait rarissime qui ne s’est donc pas reproduit ce mercredi soir, même si on imagine volontiers la volonté du joyau parisien de s’expliquer face à la commission.

En l’absence de Mbappé, ce sont les avocats du club parisien qui ont plaidé la cause du joueur suite à son expulsion à Nîmes pour avoir bousculé Téji Savanier. Une réaction certes épidermique, mais qui n’est pas passée inaperçue chez les observateurs. Si le comportement du joueur nîmois est répréhensible, le geste de la star parisienne peut paraître excessif. Et après avoir entendu les arguments des différents protagonistes y compris l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard, la commission de discipline a tranché.

Kylian Mbappé écope de 3 matchs de suspension. En parallèle, Savanier est lui suspendu 5 matchs (4 fermes plus 1 de sursis qui tombe). L’instance a donc accordé une importance particulière à la qualification de « faute grossière » précisée par monsieur Brisard concernant la béquille dont a été victime Mbappé. Le joueur du Paris Saint-Germain manquera donc les rencontres face à l’AS Saint-Etienne, Rennes et Reims. Un casse-tête se prépare pour Thomas Tuchel...!







