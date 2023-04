La 11ème journée de mobilisation lancée, tensions dans des cortèges en France

Blocages, barrages filtrants, manifestations… Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de France jeudi 6 avril, à l’occasion d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.



Cette 11ème mobilisation devrait montrer si le mouvement s'essouffle ou au contraire rebondit, alors que gouvernement et syndicats campent sur leurs positions.



La grève intervient au lendemain d’une rencontre attendue entre Élisabeth Borne et l'intersyndicale pour sortir du conflit des retraites, qui s'est soldée par un "échec" selon les syndicats.



L'entourage d'Emmanuel Macron, en déplacement en Chine jusqu'à samedi, a assumé un projet "porté démocratiquement" et rejeté la responsabilité de l'échec du dialogue sur les syndicats, et notamment la CFDT qui n'a pas "voulu entrer dans un compromis".



Des tensions ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs cortèges en France à la mi-journée, comme à Nantes, Rennes et Belfort.