La Banque de Dakar rassure ses clients et salue l’efficacité de la division cybercriminalité (Communiqué)

La BDK (Banque de Dakar) a identifié et neutralisé une attaque sophistiquée de cybercriminalité d’envergure internationale.

Ce résultat a été obtenu grâce à l’efficacité du dispositif de contrôle et la qualité des ressources humaines et techniques de BDK.

L’intervention diligente et décisive des forces de la police sénégalaise, notamment celle de la division de la cyber sécurité a été également déterminante.

La Banque de Dakar tient à rassurer le public sur la qualité de son dispositif de contrôle et sur la fiabilité de ses systèmes informatiques.

La Banque de Dakar réitère son engagement à préserver les dépôts de sa clientèle et à leur garantir un service sûr et de qualité.