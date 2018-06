La Belgique accepte d'accueillir Jean-Pierre Bemba

C'est par un communiqué du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders que les autorités belges annoncent avoir répondu favorablement à la demande de la CPI de permettre « le séjour de Monsieur Bemba en Belgique où réside sa famille, suite à sa mise en liberté provisoire ». La Belgique « a toujours inscrit son action en soutien aux juridictions pénales internationales », ajoute le communiqué, précisant que cette décision a été transmise à la Cour.



« Ils ne veulent pas être accusés de devenir le refuge des opposants congolais, même si la Belgique l'a toujours été, même du temps de Mobutu », explique à RFI un fin connaisseur de la politique belge. Mais la Belgique et le Congo ont été à couteaux tirés ces derniers mois. Kinshasa a mis fin à la coopération militaire et à la coopération de développement avec la Belgique, fermé la maison Schengen qui délivrait des visas de courte durée pour l'Union européenne, prétextant qu'elle était tenue par son ancienne puissance coloniale.



Reste à savoir quand ce transfert aura lieu. Toujours selon ce communiqué, les démarches pratiques seront entreprises à cet effet dans les jours à venir. Pour les proches de Jean-Pierre Bemba et les membres de son parti, le plus tôt serait le mieux. Certains en viennent même à imaginer un transfert cette nuit en catimini, comme cela a été le cas pour d’autres personnalités remises en liberté par la Cour.