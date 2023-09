La Chine disposée à «renforcer la confiance mutuelle» avec le Vatican (diplomatie chinoise)

La Chine a dit vendredi souhaiter «renforcer la confiance mutuelle» avec le Vatican, rare État avec qui elle n'entretient pas de relations diplomatiques, après un télégramme de «bons vœux» du pape François au peuple chinois. «Ces dernières années, la Chine et le Vatican ont maintenu le contact et la Chine est disposée à continuer d'avoir un esprit de conciliation avec le Vatican, à engager avec lui un dialogue constructif, à renforcer la compréhension, la confiance mutuelle et à promouvoir le processus d'amélioration des relations bilatérales», a indiqué Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.