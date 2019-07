La Conmebol juge les accusations de corruption de Messi "inacceptables

"Il est inacceptable qu'à la suite d'incidents spécifiques à la compétition (...), des accusations infondées aient été lancées, qui manquent de vérité et mettent en cause l'intégrité de la Copa América", a indiqué la Conmebol dans un communiqué. Très remonté après avoir reçu un carton rouge lors du match pour la troisième place de la Copa América contre le Chili, le capitaine argentin Lionel Messi a affirmé ne pas être allé à la remise des médailles "parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption". Le quintuple ballon d'or s'est fait exclure pour la deuxième fois de sa carrière peu avant la mi-temps de la victoire 2-1 de l'Albiceleste, pour une altercation avec le défenseur chilien Gary Medel, lui aussi sorti par l'arbitre. "Je ne suis pas venu (à la remise des médailles) pour une série de raisons. Parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect. On en a marre (...) de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle", a affirmé la star du FC Barcelone dans la zone mixte de l'Arena Corinthians de Sao Paulo. L'Argentine s'est malgré tout adjugé la troisième place de la Copa América en battant le Chili 2-1. Avec Bessocer