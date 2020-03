La Côte d’Ivoire enregistre 3 nouveaux cas de coronavirus

Trois nouveaux cas de patients atteints de la maladie à Coronavirus ont été signalés en Côte d’Ivoire, samedi 14 mars 2020. L'information est donnée par Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien en charge de la Santé.



Selon les informations données par le Dr Aka Aouélé, les trois nouveaux patients sont tous de nationalité ivoirienne. Deux d’entre eux, de sexe masculin, âgés respectivement de 33 ans et 56 ans, ont séjourné récemment en France et en Italie, les deux pays européens les plus touchés par cette pandémie.



Le troisième cas est celui d’une Ivoirienne, agent de santé dans une école, n’ayant pas voyagé à l’extérieur du pays, depuis le début du pays », informe le communiqué.